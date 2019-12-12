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На Закарпатье депутат сельсовета организовал канал переправки мигрантов в ЕС

На Закарпатье депутат сельсовета организовал канал переправки мигрантов в ЕС
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В состав преступной группировки, которая нелегально переправляла людей заграницу, входил депутат местного сельсовета.

На Закарпатье правоохранители задержали организатора и двух членов преступной группы, которая переправляла нелегалов в ЕС, а также освободили четырех незаконно удерживаемых ею заложников.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что в его состав входит трое граждан.

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"Все они - местные жители, а организатором оказался депутат одного из поселковых советов. Участники ОПГ организовали канал незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в страны Европейского Союза, в частности в Словакию и Венгрию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативники установили место нахождения членов группировки и семьи, которую они незаконно удерживали.

"Среди "заложников" были и двое их малолетних детей. Фигуранты должны были в ближайшее время переправить граждан Таджикистана в другую страну. В связи с тем, что у этих людей не хватало средств на "трансфер", их силой отвезли в подвальное помещение. При этом отобрали деньги - 7 тыс. долл., документы, одежду и мобильные телефоны", - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что одному из заложников удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей.

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Вчера, 11 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокурорами Ужгородской местной прокуратуры с участием спецназа КОВД и роты особого назначения полиции задержали всех фигурантов.

Организатор и члены ОПГ уведомлены о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Порубное" которое находится на границе с Румынией, выявили партию сигарет белорусского производства стоимостью 6 млн грн.

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ЕС, Закарпатье, Нелегалы, Нацполиция.
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