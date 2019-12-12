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Торговля людьми - куда чаще всего продают украинцев

Торговля людьми - куда чаще всего продают украинцев
08:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министерство социальной политики в течение года предоставило статус пострадавших от торговли людьми 181 лицу.

Министерство социальной политики в течение сентября-ноября 2019 года направило в Службу безопасности Украины сообщения о шести случаях возможных фактов торговли людьми.

Об этом говорится в ответе Минсоцполитики.

"Сообщаем, что за период сентябрь-ноябрь 2019 года Министерством социальной политики Украины направлены в Службу безопасности Украины соответствующие сообщения относительно шести случаев, свидетельствующих о возможных фактах незаконной деятельности, а именно торговли людьми путем введения в заблуждение граждан Украины", - говорится в ответе.

Как сообщали в ведомстве ранее, с 2012 года Минсоцполитики установило статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 874 людям.

Так, в 2019 году установлен статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 181 человеку, из которых 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей.

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Основными странами назначения "живого товара" для трудовой эксплуатации являются Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия и Турция.

Больше всего таких случаев зафиксировано в 2018 году - 221, в 2017 - 198, 2016 - 110, 2015 - 83, 2014 - 27, 2013 - 41 и 2012 - 13.

Среди ТОП-6 областей по выявлению пострадавших от торговли людьми с 2012 года Харьковская область - 72, Винницкая область - 65, Одесская область - 56, Днепропетровская область - 53, Черниговская область - 53 и Николаевская область - 51.

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СБУ, Минсоцполитики, Торговля людьми.
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