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Пограничники задержали рекордную партию контрабанды сигарет (Фото, Видео)

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Пограничники задержали рекордную партию контрабанды сигарет (Фото, Видео)
11:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:Пограничники изъяли партию сигарет, которая следовала из России в Румынию на сумму 6 миллионов гривень.

Пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Порубное" которое находится на границе с Румынией, выявили партию сигарет белорусского производства стоимостью 6 млн грн.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что грузовик чешской регистрации, который, по документам, следовал из России в Румынию, по инициативе пограничников вывели из общего потока.

"В его прицепе везли рулоны технической бумаги. Во время углубленного осмотра выяснилось, что в 60 из 63 рулонов есть табачная начинка. Всего насчитали почти 200 тысяч пачек сигарет", - говорится в сообщении.

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Согласно предварительным подсчетам минимальная сумма изъятых сигарет составляет около 6 млн грн. Точную стоимость изъятого товара устанавливают эксперты.

Сигареты и грузовик с прицепом изъяты. На водителя - гражданина Украины - составлен административный протокол.

Напомним, CБУ задержала в Киеве двух руководителей НААН за злоупотребления при госзакупках.

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Румыния, Контрабанда, Госпогранслужба, Контрабанда сигарет.
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