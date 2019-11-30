Скачать
Суббота, 30.11.2019
Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях
Без прапорщиков и рядовых: вступил закон о новых воинских званиях
Зеленский провел совещание по снижению тарифов на отопление
Зеленский провел совещание по снижению тарифов на отопление
Заря - Карпаты: видео онлайн-трансляция матча
Заря - Карпаты: видео онлайн-трансляция матча
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 1 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 1 декабря

Контрабанда в Европу: СБУ перехватила крупную партию наркотиков

Контрабанда в Европу: СБУ перехватила крупную партию наркотиков
13:21 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины:Злоумышленники пытались перевезти наркотики через границу замаскировав его под строительные материалы.

СБУ перехватила крупную партию героина в Европу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

В сообщении говорится, что на пункте пропуска "Ужгород"  Закарпатской области правоохранители задержали автомобиль, который перевозил строительные материалы. Когда же стражи порядка начали досматривать автомобиль, они обнаружили подозрительные пакеты, которые были спрятаны в листах скленной фанеры.

"Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что в пакетах находится героин. Правоохранители проверили часть груза, в каждом из осмотренных листов фанеры обнаружены наркотики. Общий вес изъятых наркотиков составляет 374 килограмма", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила хакерскую группировку во главе с россиянином

В данный момент полиция устанавливает происхождение наркотиков, а так же заказчиков и отправителей товара.  

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала в Черновицкой области незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси, нанесшую государству ущерб на сумму почти 90 млн грн.

Кроме этого, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении 15 млн грн бюджетных средств, предназначенных для школ региона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Наркотики, Контрабанда, Закарпатская область, Контрабанда наркотиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Теракт на Лондонском мосту: полиция назвала имя злоумышленника
03 Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы
04 Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
05 Маникюр 2019-2020: новинки и идеи новогоднего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
С 1 декабря стартует перерасчет пенсий: что изменится
Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Должно помочь: ученые восстанавливают коралловые рифы &quot;звуками прошлого&quot;
Должно помочь: ученые восстанавливают коралловые рифы "звуками прошлого"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь