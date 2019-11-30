Контрабанда в Европу: СБУ перехватила крупную партию наркотиков

Новости Украины:Злоумышленники пытались перевезти наркотики через границу замаскировав его под строительные материалы.

СБУ перехватила крупную партию героина в Европу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что на пункте пропуска "Ужгород" Закарпатской области правоохранители задержали автомобиль, который перевозил строительные материалы. Когда же стражи порядка начали досматривать автомобиль, они обнаружили подозрительные пакеты, которые были спрятаны в листах скленной фанеры.

"Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что в пакетах находится героин. Правоохранители проверили часть груза, в каждом из осмотренных листов фанеры обнаружены наркотики. Общий вес изъятых наркотиков составляет 374 килограмма", - говорится в сообщении.

В данный момент полиция устанавливает происхождение наркотиков, а так же заказчиков и отправителей товара.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала в Черновицкой области незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси, нанесшую государству ущерб на сумму почти 90 млн грн.

Кроме этого, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении 15 млн грн бюджетных средств, предназначенных для школ региона.