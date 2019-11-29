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СБУ разоблачила хакерскую группировку во главе с россиянином

СБУ разоблачила хакерскую группировку во главе с россиянином
21:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Киберпреступники через специальные закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев.

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность международной хакерской группировки, которая похищала средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторами махинации являются гражданин РФ, проживающий в Киеве, и трое жителей Черкасской области. Киберпреступники через специальные закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. За присвоенные средства они закупали товары на популярных зарубежных Интернет-магазинах. Затем продукцию реализовывали в Украине через онлайн сервисы", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, хакеры вели свою деятельность с 2010 года, их годовой оборот составлял $500-700 тыс. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютерную технику и выявили незаконно закупленные товары: smart-часы, iPad, Iphone, видеокамеры GoPro, навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты и т.д. и более $5 тыс.

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Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.361 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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СБУ, Черкасская область, Россия, Хакеры, РФ.
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