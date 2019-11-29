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СБУ блокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах (Фото)

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СБУ блокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах (Фото)
20:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:За сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с полезными ископаемыми.

Служба безопасности Украины блокировала в Черновицкой области незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси, нанесшую государству ущерб на сумму почти 90 млн грн.

"Представители частной строительной компании организовали незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси в стихийном карьере близ реки Прут в Новоселицком районе. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами дельцы не имели. Нелегально добытые песок и песчано-гравийную смесь подрядчики планировали использовать, в частности, при строительстве за бюджетные деньги объектов социальной сферы", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, за сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с полезными ископаемыми. По предварительным оценкам, стоимость нанесенного государству ущерба составляет почти 90 млн грн

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"Незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей естественной среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы во время нелегальных работ.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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СБУ, Служба безопасности Украины, Незаконная добыча полезных ископаемых.
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