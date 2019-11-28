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СБУ в Черновицкой области предупредила незаконный экспорт лесоматериалов в страну Ближнего Востока

СБУ в Черновицкой области предупредила незаконный экспорт лесоматериалов в страну Ближнего Востока
05:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Трое коммерсантов и доверенное лицо фирмы-экспортера организовали механизм противоправного перемещения лесопродукции за границу.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Черновицкой области блокировали нелегальный экспорт оптовых партий лесоматериалов на Ближний Восток на сумму почти 2,8 млн грн.

"Трое коммерсантов и доверенное лицо фирмы-экспортера организовали механизм противоправного перемещения лесопродукции за границу. Дельцы нелегально скупали противоправно срубленные на территориях местных лесхозов деревья для изготовления пиломатериалов", - сообщает пресс-центр СБУ.

Так, для легализации готовой продукции и оформления таможенной документации злоумышленники применяли схему двойного использования товарно-транспортных накладных предпринимателей из других регионов.

"Во время обысков на территории складов, производства и в транспортных средствах фигурантов дела правоохранители изъяли партию лесопродукции стоимостью почти 2,8 млн грн", - сказано в сообщении.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

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СБУ, Ближний Восток, Черновицкая область, Лесоматериалы, Незаконный экспорт.
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