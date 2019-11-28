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СБУ: в Харькове руководство колоний нелегально сбывало продукты питания для заключенных

СБУ: в Харькове руководство колоний нелегально сбывало продукты питания для заключенных
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Чиновники незаконно реализовывали продукты питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных.

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей исправительных учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции на масштабных хищениях в сфере продовольственного обеспечения режимных объектов.

"Чиновники незаконно реализовывали продукты питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных. Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для городских учреждений розничной торговли", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Так, нелегально реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы потраченную на нужды заключенных. По предварительным оценкам, размер причиненного государству ущерба превышает 500 тыс. грн.

"Правоохранители задержали загруженные товаром автомобили посредников во время очередного выезда из одной из колоний. Из двух автомобилей изъято почти 3 тонны украденных продуктов", - сказано в сообщении.

Во время 15 обысков в служебных помещениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, четырех исправительных колоний и в помещениях фигурантов дела, правоохранители обнаружили деньги, полученные от махинаций.

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В рамках уголовного производства двух заместителей руководителей исправительных учреждений и посредника задержали согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Харьков, Заключенные, Продукты питания, Руководство колоний.
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