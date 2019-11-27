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Сайдик о "нормандском саммите": Мы со стороны ТКГ выполнили все задачи

Сайдик о "нормандском саммите": Мы со стороны ТКГ выполнили все задачи
22:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Сайдик считает, что контактная группа в Минске создала необходимые условия для саммита в нормандском формате.

Трехсторонняя Контактная группа по Донбассу выполнила все задачи перед встречей в нормандском формате, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"В преддверии этого саммита (встреча нормандской четверки в Париже 9 декабря - Ред.), хочу подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками нормандского формата, и сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Кроме того, спецпредставитель призвал стороны конфликта сделать все возможное для соблюдения режима тишины, чтобы "работа нормандской четверки в Париже не была издалека потревожена боевыми действиями на Донбассе".

Зеленский: Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну

По его словам, число нарушений режима прекращения огня продолжает колебаться.

Согласно данным СММ ОБСЕ после относительного спада на прошлой неделе число нарушений в последние дни опять возросло.

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Как отметил Сайдик, развитие событий в зоне конфликта на востоке Украины в последнее время внушает определенный оптимизм. К примеру, 20 ноября в Станице Луганской в присутствии президента Украины Владимира Зеленского после окончания ремонта был открыт пешеходный мост. Это, по словам дипломата, большое облегчение для населения, ведь по последним данным ежедневно около 11 тыс. человек проходят через пункт пропуска в станице Луганской.

"Здесь я хотел бы выразить особую признательность Леониду Даниловичу Кучме за его огромные личные усилия при решении этого вопроса", - сказал он.

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Минские соглашения, Мартин Сайдик, Нормандский формат, ТКГ.
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