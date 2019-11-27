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"Нормандский формат": у Кучмы рассказали о невыполненных шагах со стороны боевиков

"Нормандский формат": у Кучмы рассказали о невыполненных шагах со стороны боевиков
17:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:У Кучмы говорят, что Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки".

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактный группы в Минске назвала невыполненные подконтрольными России боевиками шаги перед встречей лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Украина выполнила договоренности лидеров стран "нормандской четверки", достигнутые в октябре 2016 года.

В частности, отметила Олифер, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская, о строительстве моста возле контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, а также о решении вопроса водоснабжения в Луганской области.

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"Вместе с тем со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не предоставлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включительно с участком российско-украинской границы: не созданы условия для работы КПВВ "Золотое", - подчеркнула Олифер.

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Она заявила, что "особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц".

"Таким образом, накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки", запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Олифер.

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Леонид Кучма, Нормандский формат, Дарка Олифер, ОРДЛО, ТКГ.
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