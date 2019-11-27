"Нормандский формат": у Кучмы рассказали о невыполненных шагах со стороны боевиков

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактный группы в Минске назвала невыполненные подконтрольными России боевиками шаги перед встречей лидеров стран "нормандской четверки".
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее словам, Украина выполнила договоренности лидеров стран "нормандской четверки", достигнутые в октябре 2016 года.
В частности, отметила Олифер, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская, о строительстве моста возле контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, а также о решении вопроса водоснабжения в Луганской области.
"Вместе с тем со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не предоставлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включительно с участком российско-украинской границы: не созданы условия для работы КПВВ "Золотое", - подчеркнула Олифер.
Она заявила, что "особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц".
"Таким образом, накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки", запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Олифер.