Зеленский: Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну

Новости Украины:Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и отмечает, что готов к переговорам в различных форматах в рамках "нормандской встречи" 9 декабря в Париже лидеров Украины, Франции, Германии и России.

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, Зеленский указал: "Я не знаю, какие будут форматы в рамках Нормандского формата, будут ли встречи один на один с Меркель, Макроном или другими. Я готов к различным форматам в рамках Нормандского формата".

Напомним, Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Литовскую Республику.

Как сообщалось ранее, Зеленский отметил, что вместе с президентом Литвы имеет общее видение развития "Восточного партнерства".