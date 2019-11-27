Зеленский с официальным визитом прибыл в Литву

Новости Украины:В Вильнюсе Владимир Зеленский проведет встречи с представителями правительства Литвы.

Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Литовскую Республику, сообщает пресс-служба президента.

Планируется, что в Вильнюсе Зеленский проведет встречи с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Также, под председательством Зеленского и Науседы состоится двенадцатое заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Кроме того, главы государств примут участие в работе Украинской-литовского экономического форума, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, во вторник, 26 ноября, Президент Украины находился с официальным визитом в Эстонской Республике.