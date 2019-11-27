Президент Литвы обещает дальнейшую военную помощь Украине со стороны НАТО

Новости Украины:Зеленский отметил, что вместе с президентом Литвы имеет общее видение развития "Восточного партнерства".

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку усилий Украины по присоединению к программе расширенных возможностей НАТО.

Об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Вильнюсе.

"...рассчитываем на дальнейшую поддержку наших усилий по присоединению Украины к программе расширенных возможностей НАТО", - заявил он.

В свою очередь Науседа уверяет в том, что НАТО будет и впредь предоставлять военную помощь Украине.

"Мы говорили о вкладе Украины в операции НАТО, и мы, а также НАТО будет и впредь предоставлять военную помощь, сотрудничать в сфере кибернетической безопасности", - заявил президент Литвы.

Кроме того, Науседа отметил работу совместной Литовско-Польско-Украинской бригады.