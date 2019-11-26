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Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе

Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
21:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СНБО

Новости Украины:Украина выполнила все условия, чтобы "нормандский саммит" состоялся.

Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит "нормандской четверки" состоялся.

Это подчеркнул секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, сообщает пресс-служба СНБО.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречных шагов России во время переговоров ", - заявил Данилов.

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В качестве примера шагов со стороны Украины он привел обмен пленными, разведение сил и средств на трех участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открытие мостового перехода в Станице Луганской.

Однако по словам сектретаря СНБО, Президент Владимир Зеленский считает важным во время встречи в "нормандском формате" достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

"Этот мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - отметил Данилов.

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Секретарь СНБО Украины также выразил мнение, что пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию частей территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивным и стимулировать РФ оказывать давление на Украину.

Данилов поблагодарил французскую сторону за политическую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, в частности в рамках "нормандского формата", в котором Франция играет ведущую роль.

В свою очередь, посол Франции заявил о поддержке нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

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Собеседники также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, секретарь СНБО отметил значительный потенциал сотрудничества в оборонной и сфере безопасности.

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СНБО, Нормандский формат, Этьен де Понсен, Алексей Данилов.
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