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Миграция, популизм, Brexit: Париж и Берлин настаивают на "капитальном ремонте" ЕС

Миграция, популизм, Brexit: Париж и Берлин настаивают на "капитальном ремонте" ЕС
20:54 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Франция и Германия призвали к перезагрузке ЕС после потрясения в виде Brexit.

Франция и Германия призвали к "капитальному ремонту" проекта ЕС, в котором за последнее десятилетие нанесены удары долговым кризисом еврозоны, наплывом мигрантов и беженцев, ростом евроскептического популизма и Brexit.

Об этом говорится в рабочем документе, подготовленном представителями двух государств, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Париж и Берлин, которые долгое время рассматривались как ось процесса объединения континента после Второй мировой войны, заявили, что для того, чтобы сделать ЕС более "единственным и суверенным" по целому ряду проблем необходима "конференция относительно будущего Европы".

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Согласно документу, с февраля по июль 2020 года планируется провести обсуждение "демократической функции" ЕС. На втором этапе планируется обсудить политику в области безопасности и обороны, а также проблемы в области диджитализации, изменения климата, миграцию, равноправие, принципы правового государства и европейские ценности, а также торговую политику.

План уже передан всем странам-членам Евросоюза и должен стать одной из тем встречи послов государств ЕС 27 ноября. Если предложение поддержат большинство стран, она будет обсуждаться на саммите Европейского Союза в середине декабря.

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Ранее в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО, призвав Европу укрепить свою способность действовать, потому что она не может вечно полагаться на непредсказуемые Соединенные Штаты. Канцлер Германии выразила несогласие с этой позицией.

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Германия, ЕС, Франция, Миграция, Популизм, Brexit.
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