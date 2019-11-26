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Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона

Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
20:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол подчеркивает, что в расследовании против Порошенко власть должна сделать больше возможного для соблюдения норм и правил.

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявляет, что действующая власть должна сделать "все возможное и даже больше, чем возможно" для соблюдения всех норм и правил во время расследования дел, открытых против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Отвечая на вопрос о заявлениях партии "Европейская солидарность" о политических репрессиях в Украине, Маасикас в интервью для издания "Украинская правда" сказал, что подобных заявлений не слышал и пока что не встречался с лидером "Евросолидарности" Петром Порошенко. Что касается расследования, которое ведет Государственным бюро расследований, то Европейский Союз следит за его развитием.

"Мы будем следить за тем, как развивается это дело. В конце концов, никто не может быть выше закона. При этом новая власть, насколько мне известно, отлично знает о политической и юридической чувствительности расследования касательно экс-президента. Что здесь необходимо сделать не просто все возможное для соблюдения всех норм и правил, но даже больше, чем возможно. И насколько я понимаю, власть все это прекрасно осознает", - подчеркнул Маасикас.

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Он также заявил, что следит за скандалом вокруг аудиозаписей, на которых глава ГБР Труба обсуждает преследование Порошенко с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"За этой историей мы, конечно же, тоже внимательно следим. И здесь я могу лишь обратить внимание украинской власти на слова самого большого друга Украины в ЕС, Дональда Туска, который сделал заявление по этому поводу", - отметил он.

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Как сообщалось, президент Европейского совета Дональд Туск на конгрессе Европейской народной партии в Загребе выразил глубокая обеспокоенность в связи с признаками возобновления политически мотивированных преследований в Украине.

Государственное бюро расследований ведет 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди них дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив, повлекшем эскалацию конфликта с РФ, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти, дело о захвате государственной власти, дело о потере материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну, ряд дел о злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.

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ЕС, Петр Порошенко, ГБР, Матти Маасикас.
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