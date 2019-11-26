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Посол ЕС о Минских соглашениях: Действовать должна не только Украина

Посол ЕС о Минских соглашениях: Действовать должна не только Украина
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол ЕС в Украине напоминает, что РФ должна делать шаги навстречу в выполнении минских соглашений.

Россия должна делать шаги навстречу в выполнении минских соглашений, заявил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

"Минские договоренности, как и более поздние приложения к ним, такие как "формула Штайнмайера", определяют шаги, которые необходимы, чтобы закончить войну, завершить конфликт на Донбассе. И поэтому важно сделать все, чтобы их выполнить. Конечно же, действовать должна не только Украина, поэтому ЕС постоянно заявляет, что Россия также должна идти навстречу. Здесь должна быть взаимность", - сказал он в интервью "Европейской правде", опубликованном во вторник.

Он также сообщил, что понимает невозможность и нежелание диалога украинских властей с представителями так званых "ДНР"/"ЛНР".

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"Я понимаю, что невозможно вести диалог с людьми, которые не были избраны и вообще появились неизвестно откуда. По сути, эти люди представляют не Донбасс, а соседнюю страну (Россию – ред.)", - подчеркнул он.

По словам Маасикаса, абсолютно очевидным является то, что Европа есть целью и выбором украинской нации, и это не вызывает сомнений с 2014 года.

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Кроме того, он высказал уверенность в том, что ЕС продолжит действие санкций против РФ за аннексию Крыма, а также секторальные санкции, введенные за агрессию РФ на Донбассе.

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ЕС, Россия, Минские соглашения, Формула Штайнмайера, Матти Маасикас.
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