"Пока Путин у власти, мы конфликт решить не сможем": Сенцов высказался за непопулярное решение по Донбассу

Новости Украины:Сенцов высказывается за замораживание конфликта на Донбассе до смены режима в РФ.

Украинский режиссер и активист Олег Сенцов считает, что до смены режима в РФ конфликт на Донбассе стоит заморозить. Такое мнение он высказал во вторник в Страсбурге в ходе встречи с группой депутатов Европейского парламента.

"На данном этапе я считаю, что, пока в России не изменится режим, после которого возможны изменения, в том числе и территориальные в Украине – возврат территорий, - мы должны этот конфликт заморозить и развиваться отдельно от этих территорий. Только потом мы можем вернуться к этому вопросу, потому что пока Путин у власти, мы его решить не сможем. А то, что он предлагает и куда он нас заманивает – это ловушка и наш проигрыш", - считает Сенцов.

При этом он сравнил временно оккупированные территории с зараженной гангреной конечностью: "Мы можем ее отрезать и вылечиться, либо она сгниет вместе с организмом".

Вместе с тем, Сенцов заявил, что будет приветствовать переговоры, в результате которых прекратится огонь и будут освобождены все пленные и политические заключенные. "Но ни я, ни большинство украинцев не признаем сдачу украинских интересов, сдачу территорий под реальный контроль Путина", - заверил он.

Глава неформальной группы Европейского парламента, депутат от группы "Обновим Европу" Пятрас Ауштрявичюс высказал мнение, что сигналом о том, что РФ серьезно настроена на предстоящие переговоры в "нормандском формате", будет безоговорочное и безусловное освобождение всех заключенных. "Это ничего не стоит, это ничему не противоречит и гуманно. Нам нужны положительные сигналы - полное освобождение заключенных до или сразу после переговоров без каких-либо условий", - считает он.

При этом европарламентарий указал, что если президент Украины Владимир Зеленский достаточно силен и намерен выполнять свои предвыборные обещания, "он должен вступить во взаимодействие" с РФ. "Самое худшее, что может произойти в "нормандском формате", это то, что Зеленский будет один против трех (России, Франции и Германии - ред.). Мы должны избежать этого любой ценой. В противном случае он вернется из Норманди на щите, а не со щитом", - предположил Ауштрявичюс.