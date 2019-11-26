Депутаты ЕНП на встрече с Сенцовым назвали стратегическую цель ЕС в отношении Украины

Новости Украины:Европейские народники, приветствуя Сенцова, заявили о намерении приложить усилия и подготовить Украину к членству в ЕС.

Группа Европейской народной партии в Европейском парламенте приветствует украинского режиссера Олега Сенцова, которому была вручена премия им Сахарова и заявляют о намерении "инвестировать усилия в подготовку Украины к членству в Европейском союзе.

Речь об этом идет в пресс-релизе политической группы, которая и выступила инициатором выдвижения Сенцова на премию Сахарова, распространенном во вторник по окончании церемонии вручения.

"Мы очень рады видеть Сенцова наконец свободным и лично здесь, в Европейском парламенте. Мы хотим инвестировать все наши усилия в необходимые реформы и подготовку, чтобы Украина могла стать по-настоящему демократической и европейской и выполнить необходимые условия для того, чтобы стать государством-членом", - заявили депутаты Сандра Калниете, которая занимает позицию заместителя президента группы EНП по вопросам иностранных дел и Майкл Галер, который является официальным представителе ЕНП по вопросам иностранным делам.

В частности, Калниете подчеркнула, что "история пишется не государственными служащими, а теми, кто способен противостоять несправедливости". "Мы восхищаемся и уважаем вас не только за вашу смелость, но и за вашу выносливость. Вы победили. Вы вдохновляете других людей на борьбу не только в Украине и Европе, но и во всем мире. Вы можете сказать миру правду ", - продолжила Калниете.

В свою очередь Галер высказал мнение, что Сенцов, "мирно протестуя", стал "голосом всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в России". "Ваш призыв к свободе и справедливости был также призывом уважать ценности, которые мы все разделяем в Европейском союзе: демократия, права человека, справедливость и свобода мысли", - подчеркнул европейский политик.

Галер отметил, что "стратегическая цель состоит в том, чтобы приложить все усилия", чтобы Украина "соответствовала стандартам, которые обычно применяются к функционирующим европейским демократиям".

Оба депутата подтвердили поддержку группой ЕНП территориальной целостности и суверенитета Украины, равно как и непризнания незаконной аннексии Крыма Россией. Они также заверили, что группа будет поддерживать санкции против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности, что означает, в частности, немедленное прекращение огня и вывод тяжелых вооружений с линии фронта на востоке Украины.