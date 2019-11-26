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Вторник, 26.11.2019
Сенцов получил премию Сахарова
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"Нужно вернуть нашу бомбу": Сенцов назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"

"Нужно вернуть нашу бомбу": Сенцов назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Сенцов говорит, что раз у Украины забрали Крым – нужно вернуть стране ядерное оружие.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, которому 26 ноября вручили премию Сахарова, предложил вернуть украинскому государству ядерную бомбу.

С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге.

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил режиссер.

Сенцов получил премию Сахарова

Но в итоге никакой меморандум не помешал России аннексировать Крым, констатировал Сенцов.

"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", – считает Сенцов.

Напомним, на вручении премии Сахарова в Страсбурге Олег Сенцов призвал европарламентариев не верить российскому президенту Владимиру Путину.

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Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" вручают в Страсбурге с 1988 года. Ее назвали в честь советского физика и правозащитника. В Европейской народной партии, выдвигая украинца на премию, объяснили, что Сенцов стал символом десятков украинцев, незаконно арестованных и осужденных на длительные сроки российской властью.

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Все по теме:

Европарламент, Ядерное оружие, Олег Сенцов, Оккупированный Крым.
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