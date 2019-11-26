Новости Украины:Бывший пленник Кремля Олег Сенцов 26 ноября получил премию Сахарова в Европейском парламенте.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европейском парламенте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Он первый в истории представитель Украины, который отметили наградой.

"Сейчас идет много разговоров о примирении с Россией, какие-то переговоры. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россияне обязательно обманут, они не хотят мира не Донбассе, они не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях", - сказал он, выступая с речью.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Как сообщалось ранее, бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов заявил, что российские власти в аннексированном Крыму наказывают несогласных из-за страха "движения в сторону Украины".