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В Николаевской области чиновники присвоили себе деньги выделенные на е-учебники

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В Николаевской области чиновники присвоили себе деньги выделенные на е-учебники
13:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:По данным СБУ, злоумышленники вывели из бюджета 15 млн грн и присвоили их.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении 15 млн грн бюджетных средств, предназначенных для школ региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в соответствии с программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методических пособиям.

"Представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников. В сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам", - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по месту работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела.

"Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников", - добавили в СБУ.

Мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в Николаеве. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.

Напомним, чиновники незаконно реализовывали продукты питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных.

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Николаевская область, СБУ, Бюджетные деньги.
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