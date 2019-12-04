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В Киеве задержали двух чиновников за злоупотребления при госзакупках

В Киеве задержали двух чиновников за злоупотребления при госзакупках
10:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:CБУ задержала в Киеве двух руководителей НААН за злоупотребления при госзакупках.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

"Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что двое чиновников НААН требовали от коммерсанта более $50 тыс. "отката" за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Так, правоохранители задержали двух фигурантов дела согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения одной из частей неправомерной выгоды.

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По оперативной информации, чиновники также предлагали бизнесмену должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий за $1 млн.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

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Киев, СБУ, Чиновник, Госзакупки, НААН.
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