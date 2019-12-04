На границе Крыма СБУ задержала члена партии Путина

Новости Украины:Игорь Кучерявый участвовал в "крымской весне" и "отрядах самообороны" Севастополя.

Служба безопасности Украины задержала на границе Крыма члена партии "Единая Россия" и представителя оккупационной власти полуострова Игоря Кучерявого.

Об этом в эфире крымскотатарского телеканала ATR рассказал бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

Кудрявого задержали на КПВВ Каланчак в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии. По информации крымскотатарской организации "Аскер", мужчина участвовал в "крымской весне" и "отрядах самообороны" Севастополя.

От Минобороны РФ он получил медаль "За возвращение Крыма". Ислямов утверждает, что Кучерявый пересекал границу, чтобы получить заграничный паспорт Украины. Во время задержания оккупант заявил: "с тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется".

Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Крым.Реалии" сообщила, что на данный момент проводятся следственные действия. В Госпогранслужбе Украины проверяют информацию о возможном задержании на "Каланчаке".

Добавим, Игорь Кучерявый входит в состав политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" в аннексированном Севастополе.