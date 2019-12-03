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МН17: Киев объявил в розыск Цемаха

МН17: Киев объявил в розыск Цемаха
13:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха.

Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта по делу о сбитом малайзийском самолете рейса МН17 Владимира Цемаха. Соответствующая информация появилась на сайте МВД. Датой исчезновения СБУ считает 23 сентября 2019 года.

Цемаха подозревают в участии террористической группировки и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей. Он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следственных органов.

Как сообщалось, 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

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Прокуратура Нидерландов прислала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды. 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.

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СБУ, Розыск, МН17, Владимир Цемах, Дело МН17.
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