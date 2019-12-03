Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Новости Украины:Суд разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго, подозреваемого в растрате имущества его банка "Финансы и кредит", он объявлен в международный розыск.

Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов Константину Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит".

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, подозрение нардепу выдвинуто по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

При этом в ведомстве не называют фамилию бывшего парламентария и название банка, но упоминаемая квалификация подозрения, дата его выдвижения, сумма растраты и другие признаки указывают, что речь идет именно о Жеваго и банке "Финансы и кредит", в котором экс-нардеп является бенефициарным собственником.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей дано разрешение на его задержание. Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины", - сообщает Генпрокуратура.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) 27 сентября заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

В ходе досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные лини в иностранных банках, впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками был составлен договор залога на суму более $113 млн, украинский банк выступил поручителем. В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" те самые $113 млн. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был признан неплатежеспособным. Следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Банк "Финансы и кредит" был основан в 1990 году. Жеваго остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы "Финансы и кредит".

На внеочередных парламентских выборах 21 июля Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская обл.), где проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.