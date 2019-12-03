Скачать
Вторник, 03.12.2019
Президент созывает заседание СНБО в преддверии "нормандской встречи"
Президент созывает заседание СНБО в преддверии "нормандской встречи"
Верховная Рада перезагрузила Государственное бюро расследований
Верховная Рада перезагрузила Государственное бюро расследований
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря

Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск
11:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Суд разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго, подозреваемого в растрате имущества его банка "Финансы и кредит", он объявлен в международный розыск.

Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов Константину Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит".

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, подозрение нардепу выдвинуто по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

При этом в ведомстве не называют фамилию бывшего парламентария и название банка, но упоминаемая квалификация подозрения, дата его выдвижения, сумма растраты и другие признаки указывают, что речь идет именно о Жеваго и банке "Финансы и кредит", в котором экс-нардеп является бенефициарным собственником.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей дано разрешение на его задержание. Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины", - сообщает Генпрокуратура.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) 27 сентября заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

В ходе досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные лини в иностранных банках, впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками был составлен договор залога на суму более $113 млн, украинский банк выступил поручителем. В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" те самые $113 млн. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был признан неплатежеспособным. Следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.

Жеваго покидает пост гендиректора Ferrexpo

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Банк "Финансы и кредит" был основан в 1990 году. Жеваго остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы "Финансы и кредит".

На внеочередных парламентских выборах 21 июля Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская обл.), где проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Генпрокуратура, Розыск, Международный розыск, Константин Жеваго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
02 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
03 Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
04 Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
05 Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
В Лондоне стартует саммит НАТО: будут говорить и об Украине
В Лондоне стартует саммит НАТО: будут говорить и об Украине
Президент подписал &quot;дорожные&quot; законы
Президент подписал "дорожные" законы
Затмение в декабре 2019 года: как оно повлияет на нашу жизнь
Затмение в декабре 2019 года: как оно повлияет на нашу жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь