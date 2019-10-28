Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Украина закачала рекордный объем газа на зиму
Украина закачала рекордный объем газа на зиму
Зима близко: в Кабмине отчитались о старте отопительного сезона
В Кабмине отчитались о старте отопительного сезона
Федерер не выступит на престижном турнире в Париже
Федерер не выступит на престижном турнире в Париже
Приметы и обряды на 28 октября – Евфимий осенний
Приметы и обряды на 28 октября – Евфимий осенний

Жеваго покидает пост гендиректора Ferrexpo

Жеваго покидает пост гендиректора Ferrexpo
11:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Константин Жеваго временно оставляет пост гендиректора Ferrexpo до опровержения выдвинутых против него обвинений.

Экс-владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго по собственной инициативе оставляет пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

"Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора Группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года", - говорится в сообщении Ferrexpo, обнародованном на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

При этом, поясняется в заявлении компании, совет директоров поручил исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мо (Chris Mawe), который возьмет на себя все исполнительные обязанности Константина Жеваго в дополнение к его существующим финансовым обязанностям.

Также сообщается, что Мо имеет глубокие знания о группе, в течение 11 лет работы в Ferrexpo он сыграл важную роль в разработке и реализации многих стратегических инициатив, которые обеспечили финансовое положение компании и ее способность устойчиво развиваться. 

В свою очередь Жеваго, являясь крупным акционером компании, останется в совете директоров в качестве независимого, неисполнительного директора.

Данные изменения вступят в силу немедленно и до дальнейшего уведомления.

"Совет директоров, включая г-на Жеваго, считает, что эта временная смена руководства необходима и в интересах всех акционеров, чтобы г-н Жеваго мог сосредоточиться на текущих делах в Украине, не оказывая влияния на деятельность компании. Г-н Жеваго по-прежнему пользуется полной поддержкой Совета. Мы очень рады, что г-н Мо согласился вступить в должность исполняющего обязанности генерального директора. Его обширные знания о деятельности группы обеспечат непрерывность бизнеса, поскольку мы еще больше позиционируем Ferrexpo как доминирующего игрока на мировом рынке окатышей", - прокомментировал ситуацию глава совета директоров компании Стив Лукас, слова которого приводятся в заявлении.

Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) 9 октября заочно уведомило о подозрении экс-нардепа Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и Кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

11 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурорами САП уведомили бывшего народного депутата Верховной Рады VIII-го созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 гг. – он не указал факт наличия у него финансовых обязательств. "Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015-2016 гг. экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн грн, а в 2017 году - более 9 млн грн. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года", - сообщила САП в соцсети Facebook.

Жеваго объявили о подозрении: он "забыл" о миллионах в декларации

В нем не указана фамилия экс-парламентария. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что, речь идет о Константине Жеваго

Жеваго был народным депутатом с 1998 года.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Ferrexpo, ГБР, Константин Жеваго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
03 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
04 Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)
05 Полная ликвидация в водоемах: в Японии изменили геном рыбы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
Мокрый снег и мороз: украинцев ждет похолодание
Курс валют: доллар и евро растут
Курс валют: доллар и евро растут
В Украине планируют отменить медицинские справки
В Украине планируют отменить медицинские справки
&quot;Они заключили пакт&quot;: новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских
"Они заключили пакт": новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь