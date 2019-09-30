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Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР

Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
21:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Константин Жеваго не признает обвинений Госбюро расследований и жалуется на распространение "недостоверной информации".

Бывший народный депутат, бизнесмен и мажоритарный владелец компании Ferrexpo Константин Жеваго отвергает обвинения Госбюро расследований в причастности к растрате 2,5 миллиарда гривень банка "Финансы и кредит".

Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение компании Ferrexpo.

"Господин Жеваго категорически отвергает любые обвинения в противоправных действиях", - отмечается в сообщении.

Жеваго проинформировал правление Ferrexpo о том, что не получил уведомление о подозрении в соответствии с законодательством Украины. Кроме того, публичное распространение такой "недостоверной информации" в СМИ нарушает его права и законные интересы как гражданина Украины и наносит прямой репутационный и экономический ущерб бизнесу, акционером которого является Жеваго, отмечается в сообщении.

Экс-нардепу Жеваго выдвинули обвинения в ГБР

Такие обвинения подрывают международный авторитет и экономику страны и ставят под угрозу дальнейшую реализацию крупных инвестиционных проектов в Украине, отмечают в Ferrexpo.

Ранее сообщалось, из банка "Финансы и кредит" президента "Ворсклы" Константин Жеваго незаконно вывели 5 миллиардов гривен.

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ГБР, Константин Жеваго, Финансы и кредит.
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