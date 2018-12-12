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Из банка владельца Ворсклы незаконно вывели 5 млрд

Из банка владельца Ворсклы незаконно вывели 5 млрд
16:52 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Ворскла

Новости спорта: Из банка "Финансы и кредит" президента "Ворсклы" Константин Жеваго незаконно вывели 5 миллиардов гривен.

Должностные лица банка "Финансы и кредит" президента "Ворсклы" Константина Жеваго перед его банкротством вывели около 5 млрд гривен, предоставив кредиты ряду компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Проведенная уполномоченным лицом ФГВФЛ проверка установила: группой, в состав которой входили, в том числе, должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка "Финансы и кредит" путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн", – говорится в сообщении Фонда.

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Кроме этого, банк заключил соглашения на 113 млн долларов с иностранными компаниями, однако сами сделки не учитывались в банковской отчетности.

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Ворскла, УПЛ, Президент Ворсклы, Константин Жеваго.
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