Из банка владельца Ворсклы незаконно вывели 5 млрд

Новости спорта: Из банка "Финансы и кредит" президента "Ворсклы" Константин Жеваго незаконно вывели 5 миллиардов гривен.

Должностные лица банка "Финансы и кредит" президента "Ворсклы" Константина Жеваго перед его банкротством вывели около 5 млрд гривен, предоставив кредиты ряду компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Проведенная уполномоченным лицом ФГВФЛ проверка установила: группой, в состав которой входили, в том числе, должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка "Финансы и кредит" путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн", – говорится в сообщении Фонда.

Кроме этого, банк заключил соглашения на 113 млн долларов с иностранными компаниями, однако сами сделки не учитывались в банковской отчетности.