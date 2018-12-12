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Ворскла назвала состав на матч со Спортингом

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Ворскла назвала состав на матч со Спортингом
12:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Ворскла

Новости спорта: Полтавская "Ворскла" назвала состав на последний матч Лиги Европы.

"Ворскла" назвала список из 21 игрока, которые сегодня отправятся в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против "Спортинга". Полтавчане остались без лучшего бомбардира.

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Вратари: Шуст, Ткаченко

Защитники: Артур, Даллку, Чижов, Мартыненко, Пердута, Сапай, Кане, Гиоргадзе

Полузащитники: Габелок, Мысык, Одарюк, Сакив, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков

Нападающие: Карека, Коломоец, Сергийчук

Отметим, что в списке отсутствуют форвард Кулач и полузащитники Кравченко и Кобахидзе.

Команда Василия Сачко потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. "Ворскла" занимает 3 место в группе Е Лиги Европы, имея в активе 3 очка. Столько же очков у "Карабаха", занимающего 4 место, который уступает украинцам по дополнительным показателям. Лидирует в группе "Арсенал" - 13 очков. На 2 месте "Спортинг", у которого 10 очков.

Матч "Спортинг" - "Ворскла" состоится 13 декабря в Лиссабоне. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Спортинг, УПЛ, ФК Восркла.
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