Скачать
Пятница, 11.10.2019
Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе
Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе
Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша

Жеваго объявили о подозрении: он "забыл" о миллионах в декларации

Жеваго объявили о подозрении: он "забыл" о миллионах в декларации
17:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:НАБУ объявило одному из экс-нардепов о подозрении во внесении неправдивых данных в декларации.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшему народному депутату Верховной Рады VIII созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы – он не указал факт наличия у него финансовых обязательств.

Как сообщила САП в соцсети Facebook в пятницу, 11 октября экс-нардепу было объявлено подозрение по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015-2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривень, а в 2017 году - более 9 млн гривен. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года", - говорится в сообщении.

Фигуранта дела о растрате средств банка " Финансы и кредит", экс-депутата Жеваго, объявили в розыск

В сообщении не указана фамилия экс-парламентария.

Как сообщил информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем владельце банка "Финансы и Кредит", экс-нардепе Константине Жеваго (не входил в состав ни одной парламентской фракции). Жеваго был народным депутатом с 1998 года.

Как сообщалось, 9 октября Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн. По словам директора бюро Романа Трубы, ГБР готовит его объявление в межгосударственный розыск.

Константин Жеваго не признает обвинений Госбюро расследований и жалуется на распространение "недостоверной информации".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

SAP, НАБУ, Константин Жеваго, Финансы и кредит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
02 Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь