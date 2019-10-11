Жеваго объявили о подозрении: он "забыл" о миллионах в декларации

Новости Украины:НАБУ объявило одному из экс-нардепов о подозрении во внесении неправдивых данных в декларации.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшему народному депутату Верховной Рады VIII созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы – он не указал факт наличия у него финансовых обязательств.

Как сообщила САП в соцсети Facebook в пятницу, 11 октября экс-нардепу было объявлено подозрение по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015-2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривень, а в 2017 году - более 9 млн гривен. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года", - говорится в сообщении.

В сообщении не указана фамилия экс-парламентария.

Как сообщил информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем владельце банка "Финансы и Кредит", экс-нардепе Константине Жеваго (не входил в состав ни одной парламентской фракции). Жеваго был народным депутатом с 1998 года.

Как сообщалось, 9 октября Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн. По словам директора бюро Романа Трубы, ГБР готовит его объявление в межгосударственный розыск.

Константин Жеваго не признает обвинений Госбюро расследований и жалуется на распространение "недостоверной информации".