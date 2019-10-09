Фигуранта дела о растрате средств банка " Финансы и кредит", экс-депутата Жеваго, объявили в розыск

Новости Украины:Роман Труба сообщил, что Жеваго уже объявлен в розыск, и принимаются меры об объявлении его в международный розыск.

Бывший народный депутат Константина Жеваго объявлен в розыск по делу о растрате средств банка "Финансы и кредит".

Об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

"Несколько дней назад Жеваго вызвали для вручения подозрения. Он не явился, поэтому подозрение было объявлено заочно. После этого начались следственные действия - получение в суде разрешения на задержание и объявление подозреваемого в розыски. Этот процесс уже начат. Мы обратились в суд, чтобы получить такое разрешение, и в настоящее время Жеваго уже объявлен в розыск, и принимаются меры об объявлении его в международный розыск", - сказал директор ГБР.

27 сентября первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит" и заочно вручили подозрение. По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка.

По данным Варченко, в ходе досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.

Жеваго подозревают по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка. Также по двум уголовным производствам уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розысках.