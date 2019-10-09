Труба: Парубий фигурирует как свидетель о событиях в Одессе 1-2 мая 2014 года

Новости Украины:По словам Трубы, Парубий хоть и является свидетелем по данному делу, однако его до сих пор не допросили.

В уголовном производстве, касающемся событий 2 мая 2014 года в Одессе бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий фигурирует как свидетель и еще не допрашивался.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, отвечая на вопрос, в каком процессуальном статусе в рамках расследования событий в Одессе находится Парубий.

"Уголовное производство по событиям 1-2 мая. В нем мы только истребуем документы. Ни один человек по этому производству еще не допрашивался. Парубий находится в статусе свидетеля, однако также еще не допрошен", - сказал Труба.

23 сентября, экс-председатель ВР, народный депутат от "Европейской солидарности" Парубий заявил, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против него.

В Facebook он процитировал формулировки, что дело возбуждено по "факту создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью организации массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы".

В свою очередь экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждал, что ГБР открыло уголовное производство против Парубия по его заявлению.