Труба: Порошенко должен быть заинтересован в даче показаний ГБР

Новости Украины:Труба заявляет, что Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования дел, где он является свидетелем.

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко не хочет сотрудничать с Государственным бюро расследований (ГБР) в рамках расследования более 10 уголовных производств, в которых он является свидетелем.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на брифинге в стреду.

"Петр Порошенко должен понимать, что в его интересах дать показания для того, чтобы следователи как можно быстрее могли исследовать обстоятельства… К сожалению, экс-президент не разделяет такую позицию. Мы предлагаем сотрудничество, он предлагает противостояние. Мы предлагаем ему исследование всех обстоятельств дела, он занимается политикой возле помещения ГБР", - сказал Труба.

Он отметил, что дача показаний в первую очередь необходима самому Порошенко.

По словам Трубы, всего ГБР расследует 13 уголовных производств, в которых Порошенко является свидетелем, и допрашивается в этом статусе.