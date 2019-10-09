Труба о Порошенко: Объявление подозрения - это не тайный процесс

Новости Украины:Роман Труба рассказал о состоянии возможного дела против Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит подготовительные работы для установления возможного состава преступления в деятельности лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, информация, которую распространяли СМИ касается действий прокуроров, о чем директор ГБР "ничего не может сказать". Труба сказал, что отвечает лишь за работу следователей ГБР, которые пока не предъявляли пятому президенту Украины подозрений.

Директор Госбюро расследований подчеркнул, что на данный момент идет работа над установлением возможных составов преступлений у группы должностных лиц высшего государственного уровня.

Роман Труба пообещал, что в случае сбора всех необходимых доказательств вины, общество узнает обо всех объявленных подозрениях.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, позволяющий прослушивать народных депутатов следователям ГБР и НАБУ .

На этом же брифинге Роман Труба рассказал о состоянии дела Сергея Пашинского.