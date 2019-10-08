Депутат "ЕС" призывает ГБР открыть дело против Зеленского

Новости Украины:Депутат "Евросолидарности" обратился в ГБР относительно слов Зеленского о Рябошапке, как о "100% его человеке".

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой расследовать заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле текущего года, о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен подконтрольный ему кандидат.

"Статья 3 закона Украины "О прокуратуре" определяет основы деятельности прокуратуры, среди которых есть, в частности, независимость прокуроров, предусматривающая существование гарантий от незаконного политического, материального или другого влияния на прокурора… С учетом высказываний действующего президента Украины Зеленского о том, что нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его человеком, о соблюдении (или нарушении) каких принципов законности идет речь? Каким образом Рябошапка… сможет независимо проводить расследование в отношении президента или его окружения… в случае возникновения такой ситуации?", - говорится в депутатском обращении Гончаренко в ГБР от 3 октября, скан-копию которого нардеп опубликовал в своем Facebook во вторник.

В обращении парламентарий отмечает, что видит в этом признаки преступления, предусмотренного ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и в связи с этим просит ГБР "принять надлежащие меры по расследованию этой ситуации и определения степени вины вышеуказанных лиц".

"Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать. Мы все-таки живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского", - прокомментировал Гончаренко свое обращение.

"Владимир Александрович, что касается допроса, то вы всю информацию можете узнать из моего телеграм-канала… Там я оперативно сообщу, когда прийти и какие документы с собой взять. Сделаем их вместе", - добавил парламентарий.

На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США. Зеленский назвал Рябошапку "100% своим человеком" в контексте возможного расследования против семьи Байденов.

Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.