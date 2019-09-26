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Зеленский: Моя команда – это мои люди, они не моя собственность

Зеленский: Моя команда – это мои люди, они не моя собственность
07:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:После публикации стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского украинскому президенту пришлось пояснить свои слова о Рябошапке.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои слова из расшифровки телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генеральном прокуроре Украины Руслане Рябошапке, которого он назвал "своим человеком".

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка – ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора. "Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, эти семь месяцев", - указал президент.

Как сообщалось, согласно стенограмме телефонного разговора с Трампом от 25 июля Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma – ред.), и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для проведения этого расследования.

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с Трампом, согласно опубликованной в среду Белым домом его расшифровке.

В разговоре с Трампом Зеленский критиковал экс-посла США в Украине

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Ряд СМИ также сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь, а в данном разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием по сыну Байдена дальнейшее выделение помощи Украине.

На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США.

Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка.
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