В разговоре с Трампом Зеленский критиковал экс-посла США в Украине

Новости Украины:Зеленский рассказал президенту Трампу, что бывший посол США в Украине Мари Йованович проявляла недружественные взгляды.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович проявляла недружественные к будущему президенту Владимира Зеленского взгляды.

Об этом сам Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора 25 июля, текст которого обнародовал Белый дом.

"Кроме этого, я бы просил вас при наличии дополнительной информации поделиться ею с нами. Это было бы очень полезным для расследования и помогло обеспечить в нашей стране справедливость в отношении посла США в Украине, которую, кажется, звали Йованович. Рад, что вы первым сказали мне о том, что она была плохим послом, поскольку я согласен с этим на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента", - сказал Зеленский.

В то же время, тему Йованович в беседе нарушил сам Дональд Трамп, который назвал ее "плохой новостью".

"Бывший посол США, женщина, была плохой новостью. Люди, с которыми она имела дело в Украине, были плохими новостями, и я только хотел сообщить вам об этом", - отметил президент США.

Напомним: посол США в Украине Мари Йованович еще в мае завершила свою работу в Киеве и вернулась на родину. В Госдепе США тогда отметили, что ротация посла была плановой. Впрочем, некоторые СМИ сообщали о том, что президент США Дональд Трамп был недоволен работой дипломата. Его личный юрист Руди Джулиани во время визита в Украину обвинил Йованович в "поиске грязной информации и фабрикации против людей, занятых в президентской кампании Трампа".

С прошлой недели в США бушует политический скандал, который поднялся, когда сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером" (которым впоследствии оказался Владимир Зеленский), подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания хозяина Белого дома, что могут толковаться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на выборах президента США.

Во вторник стенограмма разговора Трампа и Зеленского была обнародована, тем временем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которому будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.