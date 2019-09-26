Скачать
Четверг, 26.09.2019
Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
"Не буду": Джонсон отказывается просить ЕС об отсрочке Brexit
"Не буду": Джонсон отказывается просить ЕС об отсрочке Brexit
Травма Месси: в Барселоне рассказали подробности
Травма Месси: в Барселоне рассказали подробности
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия

В разговоре с Трампом Зеленский критиковал экс-посла США в Украине

В разговоре с Трампом Зеленский критиковал экс-посла США в Украине
06:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский рассказал президенту Трампу, что бывший посол США в Украине Мари Йованович проявляла недружественные взгляды.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович проявляла недружественные к будущему президенту Владимира Зеленского взгляды.

Об этом сам Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора 25 июля, текст которого обнародовал Белый дом.

"Кроме этого, я бы просил вас при наличии дополнительной информации поделиться ею с нами. Это было бы очень полезным для расследования и помогло обеспечить в нашей стране справедливость в отношении посла США в Украине, которую, кажется, звали Йованович. Рад, что вы первым сказали мне о том, что она была плохим послом, поскольку я согласен с этим на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента", - сказал Зеленский.

В то же время, тему Йованович в беседе нарушил сам Дональд Трамп, который назвал ее "плохой новостью".

"Бывший посол США, женщина, была плохой новостью. Люди, с которыми она имела дело в Украине, были плохими новостями, и я только хотел сообщить вам об этом", - отметил президент США.

Напомним: посол США в Украине Мари Йованович еще в мае завершила свою работу в Киеве и вернулась на родину. В Госдепе США тогда отметили, что ротация посла была плановой. Впрочем, некоторые СМИ сообщали о том, что президент США Дональд Трамп был недоволен работой дипломата. Его личный юрист Руди Джулиани во время визита в Украину обвинил Йованович в "поиске грязной информации и фабрикации против людей, занятых в президентской кампании Трампа".

С прошлой недели в США бушует политический скандал, который поднялся, когда сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером" (которым впоследствии оказался Владимир Зеленский), подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания хозяина Белого дома, что могут толковаться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на выборах президента США.

Демократы приблизились к необходимому количеству голосов для импичмента Трампа

Во вторник стенограмма разговора Трампа и Зеленского была обнародована, тем временем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которому будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мари Йованович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Зеленский и Йоханнис хотят активизации политического диалога между странами
05 Зачем мы видим сны: ученые уже дали ответ на этот вопрос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Генассамблея ООН: Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Без интриги: МВФ избрал новую главу
Без интриги: МВФ избрал новую главу
Рецепт дня: морковный пирог с глазурью
Рецепт дня: морковный пирог с глазурью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь