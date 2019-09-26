Демократы приблизились к необходимому количеству голосов для импичмента Трампа

Новости мира:Не хватает лишь восьми голосов для утверждения обвинений по процедуре импичмента президента Трампа.

Американским законодателям в Палате представителей не хватает лишь восьми голосов из 218-ти нужных для утверждения обвинений по процедуре импичмента против президента США.

Этот показатель стремительно растет после того, как демократы в нижней палате Конгресса инициировали формальную процедуру отставки президента, сообщает CNN.

"Из 235 демократов в Палате представителей, по подсчетам CNN, по меньшей мере 209 дали понять, что поддерживают процесс расследования импичмента", - отмечает телеканал.

Вместе с тем, к этому числу присоединился и бывший республиканец в нижней палате, который сейчас стал независимым конгрессменом, Джастин Амаш.

"Таким образом, общее количество представителей составляет 210 человек", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы процедура импичмента была завершена выдвижением официальных обвинений в нижней палате Конгресса США и была передана на рассмотрение Сената, требуется простое большинство, то есть 218 голосов из 435-мандатной палаты. В верхней палате для утверждения решения об отставке президента необходима поддержка более двух третей американских сенаторов.