Скачать
Четверг, 26.09.2019
Трамп перед встречей с Зеленским: Остановите коррупцию в Украине
Трамп перед встречей с Зеленским: Остановите коррупцию в Украине
Зеленский об июльском разговоре с Трампом: Никто не оказывал давления
Зеленский об июльском разговоре с Трампом: Никто не оказывал давления
Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США

Импичмент Трампа: Что думают американцы

Импичмент Трампа: Что думают американцы
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Американцы не поддерживают импичмент Трампа.

Большинство американцев не поддерживает импичмент президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Quinnipiac University, передает "Новое Время".

37% опрошенных заявили, что Трампа следует устранить с должности, однако 57% считают, что президент не может быть подвергнут процедуре импичмента.

Опрос проводился с 19 по 23 сентября, в разгар скандала, разразившегося после разговора президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Социологи опросили 1337 зарегистрированных избирателей разной партийной принадлежности.

Как сообщалось ранее, в среду администрация Дональд Трампа выпустила текст разговора президентов Украины и США от 25 июля.

Из документа стало известно, что глава Белого дома просил украинского коллегу провести расследование против Джо Байдена, который сейчас является главным конкурентом Трампа на выборах 2020 года.

Зеленский об июльском разговоре с Трампом: Никто не оказывал давления

Кроме того, президент США договорился, что новое украинское руководство свяжется с его личным адвокатом Руди Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром, чтобы провести это расследование.

Во вторник демократы в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента президента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для собственного преимущества на президентских выборах в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Импичмент, Опрос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
05 Зеленский и Йоханнис хотят активизации политического диалога между странами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабьим летом&quot; и не пахнет: прогноз погоды на завтра
"Бабьим летом" и не пахнет: прогноз погоды на завтра
Зеленский попросил Трампа приехать в Украину
Зеленский попросил Трампа приехать в Украину
Без интриги: МВФ избрал новую главу
Без интриги: МВФ избрал новую главу
На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь