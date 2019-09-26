Импичмент Трампа: Что думают американцы

Новости мира:Американцы не поддерживают импичмент Трампа.

Большинство американцев не поддерживает импичмент президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Quinnipiac University, передает "Новое Время".

37% опрошенных заявили, что Трампа следует устранить с должности, однако 57% считают, что президент не может быть подвергнут процедуре импичмента.

Опрос проводился с 19 по 23 сентября, в разгар скандала, разразившегося после разговора президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Социологи опросили 1337 зарегистрированных избирателей разной партийной принадлежности.

Как сообщалось ранее, в среду администрация Дональд Трампа выпустила текст разговора президентов Украины и США от 25 июля.

Из документа стало известно, что глава Белого дома просил украинского коллегу провести расследование против Джо Байдена, который сейчас является главным конкурентом Трампа на выборах 2020 года.

Кроме того, президент США договорился, что новое украинское руководство свяжется с его личным адвокатом Руди Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром, чтобы провести это расследование.

Во вторник демократы в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента президента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для собственного преимущества на президентских выборах в США.