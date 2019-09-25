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Обнародованная стенограмма: Зеленский заявлял о готовности встретиться с адвокатом Трампа

Обнародованная стенограмма: Зеленский заявлял о готовности встретиться с адвокатом Трампа
23:17 Ср, 25 Сентябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре в конце июля с президентом США Дональдом Трампом выражал готовность встретиться с частным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы заверить в наличии "никого, кроме его друзей" в новой украинской власти.

Отвечая на слова Трампа о том, что необходимо разобраться с ролью Украины в деле о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, по которому 24 июля перед Конгрессом США давал показания расследовавший его спецпрокурор Роберт Мюллер, Зеленский отметил, что "открыт для любого будущего сотрудничества".

Зеленский сообщил, что один из его помощников встречался с частным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. "И мы надеемся, что господин Джулиани сможет приехать в Украину и встретиться с ним, когда он приедет. Я только хочу заверить вас еще раз, что вокруг меня нет никого, кроме ваших друзей. Я окружаю себя только лучшими и наиболее опытными людьми", - отметил президент Украины в разговоре с Трампом 25 июля 2019 года, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома в среду.

Зеленский подчеркнул, что он и Трамп "друзья, хорошие друзья", и у президента США есть друзья в Украине, и две страны должны продолжать свое стратегическое партнерство.

"Я также планирую окружить себя прекрасными людьми и в дополнение к этому расследованию я гарантирую, как президент Украины, что все расследования будут проводиться открыто и чистосердечно. В этом я могу вас заверить", - заявил он Трампу.

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Президент США в свою очередь продолжил разговор словами о том, что бывший украинский генпрокурор был "очень хорошим" и был уволен "несправедливо". Трамп высказал пожелание, чтобы "господин Джулиани, очень уважаемый человек, который был прекрасным мэром Нью-Йорка", мог позвонить Зеленскому, вместе с генеральным прокурором США Уильямом Барром. При этом украинский президент не дал на эту просьбу конкретного ответа.

Дальше в разговоре Трамп еще раз упомянул о желании организовать телефонный разговор Джулиани и Барра с Зеленским. После этого он выразил надежду на успешное развитие Украины и ее экономики, и сказал, что у него много друзей в Украине.

Трамп перед встречей с Зеленским: Остановите коррупцию в Украине

Зеленский в ответ отметил, что он знает несколько друзей Украины, которые живут в США, а последний раз, когда он приезжал в США, он останавливался в небоскребе Trump Tower.

Он поблагодарил Трампа за приглашение посетить Вашингтон и заверил, что "мы будем очень серьезно относиться к делу, и будем работать над расследованием".

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Трамп вновь указал, что скажет Джулиани и Барру позвонить Зеленскому. Он также отметил, что когда Зеленский будет готов приехать в Белый дом, он может дать об этом знать в любое время, и стороны будут работать над организацией визита.

Зеленский сказал, что будет рад встретиться с Трампом и узнать его лучше. Он также пригласил президента США в ответ посетить Киев.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Руди Джулиани.
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