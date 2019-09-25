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Трамп перед встречей с Зеленским: Остановите коррупцию в Украине
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Трамп перед встречей с Зеленским: Остановите коррупцию в Украине

Трамп перед встречей с Зеленским: Остановите коррупцию в Украине
23:03 Ср, 25 Сентябрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины:Трамп призвал Зеленского остановить коррупцию в Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить коррупцию в Украине.

Об этом Трамп сказал в начале встречи с Зеленским в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Остановите коррупцию в Украине, потому что это действительно сделает вас великими", - отметил Трамп.

Президент США выразил убеждение, что это станет значительным достижением не только персонально для Зеленского, но и для страны с точки зрения того, что новые украинские власти планируют осуществить.

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Также у Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Зеленский приложил больше усилий в расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена.

"Нет, я хочу, чтобы он сделал все, что сможет, и это не была его вина, его тогда не было... Но все, что он может сделать с точки зрения коррупции, поскольку коррупция огромная", - заявил Трамп и обвинил сына Байдена в коррупции, поскольку тот избегает ответственности, получив миллионы долларов в Украине.

Трамп добавил, что, по его мнению, Зеленский избран президентом Украины в первую очередь из-за необходимости остановки коррупции.

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По мнению президента США, если Зеленский победит коррупцию, он окажет "большую услугу всему миру".

Отдельно Трамп сказал, что во время телефонной беседы с президентом Украины в июле не давил на Зеленского с целью проведения расследования в отношении Байдена.

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Все по теме:

США, Коррупция, Генассамблея ООН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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