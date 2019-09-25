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Зеленский об июльском разговоре с Трампом: Никто не оказывал давления

Зеленский об июльском разговоре с Трампом: Никто не оказывал давления
22:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Зеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США не давил на него.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и тот не оказывал на него давления.

"У нас был хороший, нормальный разговор. Никто не оказывал давления", - сказал Зеленский.

Президент Украины указал на то, что все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме июльского разговора, и что он не хочет, комментируя переговоры с Трампом, вмешиваться в "американский демократический избирательный процесс".

Конгресс США все еще хочет импичмента Трампа

Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы в США инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа, в частности, так как посчитали, что тот пытался оказывать давление на Зеленского, чтобы тот расследовал дело сына бывшего президента США Джо Байдена.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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