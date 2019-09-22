Импичмент Трампа возможен - заявление Конгресса США

Новости мира:Если давление будет доказано, то импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского.

Об этом в Twitter сообщает CNN.

"Председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли красную черту", - говорится в заметке .

Как известно, вокруг президента США возник скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор президента Трампа с "иностранным лидером", каким может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, согласно данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить начать расследование против семьи Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Госсекретарь США Майк Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.