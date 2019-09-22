Личный адвокат Трампа даст показания Конгрессу США

Новости мира:Дональд Трамп не против, чтобы Руди Джулиани свидетельствовал перед Конгрессом относительно Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не против, чтобы его личный адвокат Руди Джулиани дал свидетельские показания в Конгрессе относительно упреков в адрес главы Белого дома о якобы давлении на руководство украинского государства.

Об этом американский президент высказался перед журналистами в воскресенье в своей резиденции, сообщает американский новостной портал Raw Story.

"Не вижу проблем, чтобы Руди сделал это", - отметил Трамп, комментируя возможность слушаний в Конгрессе с участием его адвоката.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Украине существует "огромная проблема", связанная с коррупцией.

"Каким-то образом они были причастны ко многим различным вещам, которые имели место в нашей стране, и, мы надеемся, что это можно исправить", - отметил президент Трамп.

Как сообщал известно, вокруг президента США возник скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Президента Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Дональда Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить начать расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах Президента США.