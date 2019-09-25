Трамп хочет двухстороннего разговора Зеленского и Путина

Новости Украины:Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях.

Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях.

Об этом он заявил на встрече с президентом Украины "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому .

Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях.