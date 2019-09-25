Скачать
Среда, 25.09.2019
Трамп хочет двухстороннего разговора Зеленского и Путина
Трамп хочет двухстороннего разговора Зеленского и Путина
Зеленский об июльском разговоре с Трампом: Никто не оказывал давления
Зеленский об июльском разговоре с Трампом: Никто не оказывал давления
Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США

Трамп хочет двухстороннего разговора Зеленского и Путина

Трамп хочет двухстороннего разговора Зеленского и Путина
22:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях.

Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях.

Об этом он заявил на встрече с президентом Украины "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому .

Зеленский об июльском разговоре с Трампом: Никто не оказывал давления

Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Россия, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
02 Не может быть!: смешивать помидоры и огурцы в одном салате - опасно
03 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Мариуполь 0:1 Динамо: события матча (Видео)
05 Эмили Ратаковски в кружевном белье посреди магазина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабьим летом&quot; и не пахнет: прогноз погоды на завтра
"Бабьим летом" и не пахнет: прогноз погоды на завтра
&quot;Механизмы небезупречны&quot;: Зеленский - об обновлении ООН
Зеленский - об обновлении ООН
Трамп - о бывшем после США в Украине: Она была катастрофой
Трамп - о бывшем после США в Украине
На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь