Республиканцы Конгресса США поделились на два лагеря: детали

Новости мира:Республиканцы в конгрессе разделились во мнениях относительно стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Конгрессмены-республиканцы США по-разному оценили содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, стенограмму которого опубликовал в среду Белый дом.

В целом, республиканцы поддержали Трампа. Так, американский сенатор и член Республиканской партии США Линдси Грэм, который является председателем юридического комитета Сената США, не увидел в стенограмме разговора оснований для начала процедуры импичмента.

"По моему мнению, объявить импичмент какому-либо президенту из-за телефонного разговора, вроде этого, стало бы безумием", - сказал Грэм. Он добавил, что не усмотрел ничего предосудительного в словах Трампа.

Сенатор-республиканец Митт Ромни, являющийся видным критиком своего однопартийца Трампа, в свою очередь заявил, что детали опубликованной стенограммы "вызывают глубокое беспокойство".

"Моя реакция была такой же, что и несколько дней назад... Я говорил, что когда президент США просит или оказывает давление на лидера другой страны с тем, чтобы провести расследование политического характера, то это вызывает беспокойство", - отметил Ромни, который был одним из немногих республиканцев в Сенате США, выступивших за расследование в отношении Трампа.

По информации газеты The Washington Post, один из сенаторов-республиканцев заявил на условиях анонимности, что публикация стенограммы была "огромной ошибкой", последствия которой теперь предстоит преодолевать всей Республиканской партии.

Кроме того, трое помощников американских конгрессменов от республиканцев рассказали The Washington Post о том, что их "боссы ворчат и испытывают разочарование в связи с решением Белого дома опубликовать стенограмму".

Между тем, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти раскритиковал спикера-демократа нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

"Спикер должна извиниться перед нацией, и я даже думаю, что должен быть поднят вопрос о том, должна ли она оставаться на своем посту", - сказал Маккарти.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свои должности для достижения политических целей.

Накануне спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.