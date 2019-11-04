Президент назначил нового главу Черкасской ОГА

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заменил председателя Черкасской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента. Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 4 ноября.

"Назначить Боднара Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится тексте указа №798/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.

Согласно декларации Боднара в НАПК, ранее он работал в СБУ Донецкой области, был участником боевых действий на Донбассе. За 2018 год получил 438 694 грн зарплаты. Владеет совместно с женой квартирой в Черновцах. Другой недвижимости и автомобиля у нового главы Черкасской ОГА нет. Перед этим Боднар также подавал декларацию кандидата на должность заместителя председателя Житомирской ОГА.

Роман Боднар, фото: facebook

Другим своим указом (№797/2019) Зеленский уволил с данной должности Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

Кроме того, президент сменил начальника СБУ в Черкасской области.

Юрия Погасия назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

"Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте указа №801/2019, обнародованного на сайте президента в понедельник.

Другим своим указом (№800/2019) Зеленский уволил с этой должности Сергея Ходунова.

Как сообщалось, Зеленский назначил Ходунова на эту должность указом от 29 июля текущего года.

Напомним, 31 октября Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации. И в тоже время уволил Наталью Романову от исполнения обязанностей главы Черниговской ОГА.

Кроме того, 1 ноября президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля главою Тернопольской областной государственной администрации. Зеленский представил Сопеля во время рабочего визита в Тернопольскую область.