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Пятница, 01.11.2019
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Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

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Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
12:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня, 1 ноября, президент Владимир Зеленский представил нового главу Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля.

Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в ходе рабочей поездки в Тернополь в пятницу.

До этого Кабинет министров согласовал назначение Сопеля главой Тернопольской ОГА. Предыдущий тернопольский глава ОГА Степан Барна был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским еще в июне.

Сопель отметил, что Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.

"Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места", - подчеркнул новый глава Тернопольской ОГА.

Игорь Сопель родился 16 сентября 1974 года в городе Хоросткове Гусятинского района, Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет, после окончания получил квалификацию инженер-механик.

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В 2003 году начал предпринимательскую деятельность. С 2010 года руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО Агробизнес. 

Как известно, Игорь Сопель баллотировался на 166-м округе на внеочередных выборах в Верховную раду 2019 от партии "Слуга народа", но проиграл.

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Тернопольская область, Тернопольская ОГА, Владимир Зеленский, Игорь Сопель.
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