В Кабмине объявили о масштабном сокращении госслужащих

Новости Украины:Кабинет министров Украины сокращает штат районных государственных администраций на 18 тыс. 449 позиций.

Правительство приняло решение сократить штат районных государственных администраций на 18 тыс. 449 позиций.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Пока в наших государственных органах нормально не работают каналы внутренней коммуникации, я хотел бы в этом посте обратиться к тем государственным служащим, которых коснется такая оптимизация. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - написал Дмитрий Дубилет.

Кроме того он уточнил принципы сокращения:

часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами (ОТГ);

часть функций ликвидируют, поскольку они оказались устаревшими и неэффективными;

еще часть функций намерены перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев);

также некоторые функции объединят.

Также, в Кабмине пообещали "минимизировать удар" для увольняемых сотрудников и создать все условия, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения.

"Дорогие госслужащие, я очень надеюсь, что вы сможете найти свое новое место в экономике страны", - высказал пожелание министр Кабмина.

Напомним, Кабмин согласовал назначение председателями ОГА: Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой - Осачук Сергея Дмитриевича