В Кабмине объявили о масштабном сокращении госслужащих

Правительство приняло решение сократить штат районных государственных администраций на 18 тыс. 449 позиций.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"Пока в наших государственных органах нормально не работают каналы внутренней коммуникации, я хотел бы в этом посте обратиться к тем государственным служащим, которых коснется такая оптимизация. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - написал Дмитрий Дубилет.
Кроме того он уточнил принципы сокращения:
Также, в Кабмине пообещали "минимизировать удар" для увольняемых сотрудников и создать все условия, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения.
"Дорогие госслужащие, я очень надеюсь, что вы сможете найти свое новое место в экономике страны", - высказал пожелание министр Кабмина.
Напомним, Кабмин согласовал назначение председателями ОГА: Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой - Осачук Сергея Дмитриевича